Villingen-Schwenningen In der Kinderbetreuung mit dem Rücken zur Wand

Villingen-Schwenningen. Beim Thema Kinderbetreuung scheint es in Villingen-Schwenningen derzeit an allen Ecken und Enden knapp zu sein: Zu wenige Plätze, zu knappe Betreuungszeiten, zu wenig Personal. Die Kindertagesstätten werden den steigenden Bedarf an Ganztagesbetreuung weder kurz-, noch mittelfristig ausreichend decken können. Davon ist man beim Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (kurz: Jubis) überzeugt. Ein Ausbau der Kindertagespflege sei daher unabdingbar. Aber: Ohne zusätzliches Personal sei dieser Ausbau nicht machbar, so die Stadtverwaltung. "Die Sozialpädagogen sowie die Verwaltungskräfte sind längst am Rande ihrer Leistungsfähigkeit angelangt", erklärt sie.

2014 waren es noch 233 Kinder in allen Altersstufen, die betreut wurden. Heute sind es bereits 285. Tendenz steigend. "Und das bei gleichbleibendem Personalschlüssel. Und der ist beachtlich: Sieben Personen – stellenmäßig verteilt auf 2,08 Sozialpädagogen und 1,08 in der Verwaltung – sollen diese Aufgabe meistern und eigentlich den Aufbau der Tagespflege vorantreiben und neue Tagespflegepersonen finden. Dazu gehören beispielsweise Tagesmütter, die Kinder im eigenen Zuhause, dem des Kindes oder anderen Räumen in Kleingruppen betreuen. Doch leichter gesagt als getan: Glaubt man der Sitzungsvorlage, in der das Amt dem Gemeinderat die aktuelle Situation schildert, stecken die Mitarbeiter bis zum Hals in regulären Tätigkeiten und ist kein Raum, neue Tagespflegepersonen zu akquirieren, um das Betreuungsloch von Villingen-Schwenningen zu stopfen. Hinzu kommt die angespannte Arbeitsmarktsituation.

Allzu lukrativ aber dürfte die Tätigkeit auch für manche der selbstständig tätigen Tagespflegepersonen nicht immer sein. Verzögerungen der Auszahlungen des Pflegegeldes und der Sozialversicherungsbeiträge hätten existenzielle Auswirkungen auf diese, schildert das Amt. Es seien Rückstände angefallen, gleichzeitig aber immer mehr neue Fälle hinzugekommen oder Änderungen in laufenden Fällen, die bearbeitet werden müssten. Um die Auszahlungen trotzdem zu gewährleisten, hat man nun auch Personal aus anderen Bereichen abgezogen und mit der Aufgabe betraut. Doch wo auf diese Weise ein Loch gestopft wird, entstand an anderer Stelle ein neues.