Villingen-Schwenningen In Blütenteppichen steckt viel Arbeit

In der Benediktiner-, der St. Konrad- und der Fideliskirche werden laut Uschi Schwert Arbeitspläne ausgehängt, denen man die Einsatzzeiten auch für die Arbeit an den Themenbildern entnehmen kann. An Fronleichnam selbst beginnt für die Helfer um vier Uhr morgens der Tag. Die vorgefertigten Blumenteppiche werden in den Straßen ausgelegt.

Rund 4000 Euro lasse sich die katholische Kirchengemeinde das überregional Aufsehen erregende Fronleichnamsfest alljährlich kosten, sagt Monika Storz. Daher ist man sehr froh, dass in diesem Jahr nach Anfrage des Gemeinderates die Technischen Dienste der Stadt erstmals mit ihrer Kehrmaschine bei den Aufräumarbeiten helfen – kostenlos.

Weitere Informationen: Informationen zu den Arbeitseinsätzen geben Patrick Weigert (07721/ 87 87 136), Uschi Schwert (07721/54 373) und Monika Storz (0160 99 43 05 50).