Villingen-Schwenningen In Belgien geht es ziemlich schlumpfig zu

Mein absoluter Favorit unter den Comics ist aber ganz klar Tim & Struppi. Im belgischen Original heißen sie Tintin & Milou. Die Geschichten des rasenden Reporters und seines weißen Terriers sind nicht nur in Belgien, sondern in der ganzen Welt bekannt. Der Autor Georges Remi, genannt Hergé, wird sogar als Stammvater des belgischen Comics angesehen. Er ist den Belgiern so wichtig, dass er in Louvain-la-Neuve sogar ein eigenes Museum bekommen hat. Klar, dass ich da auch hin musste.

Der Audioguide warnte mich gleich vor, dass es vor allem um Hergé, sein Leben und seine Arbeit gehen würde. Trotzdem bleibt Tim & Struppi dessen Hauptwerk und ich wurde also nicht enttäuscht.

Von Tim & Struppi zu Halloween

Während ich so die fantastische Welt der belgischen Comics erkundete, kam Halloween daher. Und damit auch meine Chance selber kreativ zu werden. Die Kinder im Heim, in dem ich meinen Freiwilligendienst absolviere, hingen mir ständig in den Ohren, dass sie doch bitte das Haus dekorieren könnten. Diese Bitte konnte ich nicht ausschlagen. Also wurde alles verfügbare Material mobilisiert und drauflos gebastelt. Aus Müllsäcken schnitten wir Spinnenweben, aus alten Kartons wurden Grabsteine – darauf wurden die Namen der Erzieher geschrieben. Dazu kamen dutzende Ausmalbilder mit Zombies, Vampiren oder Hexen. Am Ende war unser Gebäude so was von bereit für die große Halloween-Party.

Darauf hatte sich ein kleines Team der Erzieher schon länger vorbereitet. Die Grundidee: Jedes Jahr um Halloween kommt ein Drache in die Welt der Menschen, um die ganzen Bonbons zu essen. Die als Drachenjäger verkleideten Leiterinnen des Teams baten also die Bewohner der Anémones (unsere Einrichtung) um Hilfe. Diese sollten, um den Drachen verjagen zu können, verschiedene Gegenstände finden. Dazu zählten Zauberstäbe, Einzelteile einer Karte, Fragmente des wichtigen Zauberspruches und die Zutaten für einen Zaubertrank. Um diese Gegenstände zu finden, mussten die Bewohner in Kleingruppen vier verschiedene Stationen durchlaufen. Ich hatte eine etwas sportlichere Station vorbereitet. Bei mir mussten die Kinder auf Dosen geklebte Dämonen mit Bällen vom Tisch werfen. Danach folgte ein Crashkurs im Zauberstab-Fuchteln und die Gruppe war bereit für die nächste Aufgabe.

Mein großer Augenblick kam allerdings erst am Ende. Es galt ja einen Drachen zu verscheuchen, und ich wurde dazu auserkoren, diesen Drachen zu spielen. Also machte ich mir in paar Gedanken und bastelte mir schon Tage im Voraus ein passendes Kostüm. Ich habe einen Malerkittel in grün und schwarz angesprüht und aus einem alten Bettlaken Flügel mit Schwanz und Rückenzacken geschneidert. Das Herzstück der ganzen Aufmachung ist aber sicherlich der Drachenkopf. Ich habe mehrere Kartons genommen, diese auf- und zugeschnitten, zusammengeklebt und angemalt. Und so stand ich da in voller Montur im Garten und habe darauf gewartet, verjagt zu werden. Bis dahin habe ich – ganz die Grundidee befolgend –­ einfach noch Süßigkeiten verteilt und auch selber gegessen.

So habe ich mich also in den vergangenen Wochen mit der belgischen Kultur beschäftigt und mich in meinem Projekt tatkräftig eingebracht.