VS-Villingen. In der Villinger Bärengasse hat ein Täter am Sonntag zwischen 21.50 und 22.05 Uhr an vier Autos jeweils einen Reifen zerstochen. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010, entgegen.