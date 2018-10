VS-Villingen. Ein Autofahrer ist am Montag zwischen 7.30 und 13 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Stoßstange eines Smart For­two gefahren, der am Fahrbahnrand der Alemannenstraße, vor dem Gebäude Nummer eins abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Smart zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, ermittelt wegen der Unfallflucht und bittet um Hinweise.