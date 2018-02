Villingen-Schwenningen In 31 Stüble kocht an den hohen Tagen die Stimmung

Sowohl der Villinger als auch der Schwenninger Stadtbezirk verwandelt sich in den kommenden Tagen in eine große Narrenhochburg. Neben zahlreichen Umzügen, Bällen und Bräuchen darf eines nicht fehlen: die Fasnetstüble, die zum Schunkeln, Singen und Tanzen einladen. Dabei ist es für Vereine, Privatmenschen oder Organisationen mittlerweile schon zur festen Tradition geworden, ihre Türe zu öffnen und die Fasnetsfreunde zu Musik – egal ob live oder aus der Konserve – närrischer Vorführung und der traditionellen Schorle anzulocken.

Doch nicht nur in den alt bewährten Besenwirtschaften wird zwischen dem Schmotzigen und Fasnet-Zischtig bis tief in die Nacht gefeiert, auch neue Räumlichkeiten machen Lust auf eine ausgelassene und abwechslungsreiche Stüble-Tour durch die Doppelstadt. Doch welches Villinger Stüble kommt bei den Narren am besten an? Und welche Schwenninger Besenwirtschaft kann mit der besten Stimmung überzeugen? Beim Online-Voting des Schwarzwälder Boten haben alle närrischen Leser die Möglichkeit, ihr beliebtestes Beizle zu küren.

Denn was den Reiz der vielen Besenwirtschaften ausmacht, das ist ihr ganz unterschiedlicher Charme: In den einen wird gemütlich geschunkelt und geplauscht oder einem Live-Programm gelauscht, in den anderen wird zu fein zusammengemixten DJ-Klängen zünftig das Tanzbein geschwungen. Daher steht jetzt schon fest: Es ist für jeden Geschmack etwas dabei! So haben die Narren auch bei der Abstimmung die Qual der Wahl – in Villingen laden 17, in Schwenningen 14 Lokale zum Feiern ein.