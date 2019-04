Villingen-Schwenningen Immer wieder Müll rund um Romäusquelle

Schon früh morgens sieht man die ersten Nutzer der Quelle die Kanister und Flaschen aus ihrem Kofferraum oder Anhänger laden, um sich mit dem Quellwasser zu versorgen. Ein Strom, der eigentlich nie wirklich abreißt.

"Kein Foto von mir bitte, das ist nicht von mir", beteuerte ein junger Mann am Dienstagmorgen abwehrend, als eine Mitarbeiterin unserer Redaktion die Situation vor Ort fotografierte. Wer hier Wasser holt, ärgert sich meist selbst über die Müllsünden rund um den Brunnen. "Unmöglich!", entfuhr es beispielsweise einer Seniorin, als sie die Müll-Ansammlung an der Quelle sah. Dass die Allgemeinheit für die Müllsünden möglicherweise büßen muss, findet sie "unfair", fügt aber nach kurzem Überdenken hinzu: "andererseits, was bleibt denen von der Stadt denn anderes übrig, als abzusperren, wenn die Leute hier ständig ihren Müll abladen?"

Diese Frage stellen sich auch Roland Brauner und seine Kollegen. "Wir haben kaum eine Chance, die Leute zu erwischen", gibt er zu. Warnschilder, die auf eine Videoüberwachung hinweisen, zeigten nur bedingt Wirkung. Und dem Ruf nach einem Müll-Sheriff für die Quelle könnte man zwar folgen – aber auch der sei eben nicht kostenlos zu haben. Ganz im Gegensatz zum Quellwasser, das hier jedermann (noch) einfach so zapfen darf.