Villingen-Schwenningen Immer weniger Leerstände im City Rondell

Mobilfunk-Dienstleister hat bereits geöffnet

Alles in trockenen Tüchern ist hingegen in der unmittelbaren Nachbarschaft zu dem künftigen Dampferladen: So fällt am Samstag, 28. April, der Startschuss für die Boutique "Moos" – in der Inhaber Mike Lorenz neben Herrenkleidung den selbst entwickelten natürlichen Lifestyle-Drink "Greenus" verkaufen möchte (wir berichteten). Und dort, wo Sonja Hirt in ihrer "Saftbar" frischgepresste Säfte ausgeschenkte, hat das bundesweit tätige Unternehmen InterNett-Service.de vor wenigen Tagen ein neues Geschäft eröffnet. Die Firma bietet laut ITG-Gruppe Dienstleistungen rund um Telekommunikation an.