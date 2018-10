Villingen-Schwenningen Immer mehr Papiere gefälscht

Schwarzwald-Baar-Kreis. (fsk). "Auf den Transitstrecken sind viele Leute unterwegs, auch Ausländer mit gefälschten Führerscheinen und Fahrzeugpapieren", erklärt Michael Aschenbrenner, Leiter der Stabsstelle Öffentlichekteisarbeit beim Polizeipräsidium Tuttlingen, das Ziel einer groß angelegten Aktion unter Federführung des Polizeipräsidiums Tuttlingen fand in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden Württemberg, dem Polizeipräsidium Einsatz, den Hauptzollämtern Singen Karlsruhe und Ulm, den Bundespolizeiinspektionen Konstanz und Weil am Rhein sowie den Landratsämtern Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis ein Sicherheitstag im Bereich des Polizeipräsidiums statt. In fünf Landkreisen gab es zwischen Donnerstag sechs Uhr und Freitag sechs Uhr zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen. Insgesamt wurden über 1200 Personen und mehr als 600 Fahrzeuge überprüft. Kontrollmaßnahmen erfolgten in fast 40 Gaststätten, sowie an zahlreichen anderen Objekten wie yBaustellen. Mehr als 1200 Dokumente wurden kontrolliert. Im Landratsamt Schwarzwald-Baar waren die Experten beratend tätig. "Zum Beispiel, wenn einer eine Heiratsurkunde aus Griechenland vorlegt", deutet der Polizeisprecher den Hintergrund an.

Im Landratsamt wurden allerdings keine gefälschten Dokumente entdeckt. Die Kontrollaktion hatte vorrangig das Ziel, Urkundenfälschungen im Bereich des Identitätsbetrugs zu bekämpfen sowie Personen festzustellen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. So verzeichnete das Polizeipräsidium in den letzten Jahren bei Urkundendelikten einen deutlichen Anstieg. "Amtliche Ausweisdokumente werden oft verfälscht oder gefälscht, mit dem Ziel, die wahre Identität zu verschleiern, um unter einem falschen Namen, Geburtsdatum oder Staatsangehörigkeit zu leben." Das Vorspiegeln falscher Identitäten ist somit weit verbreitet. So wurden bei Kontrollen dieser Art Sozialbetrüger entdeckt, die an verschiedenen Orten Sozialleistungen kassierten. Auch im Verkehrssektor zeige sich, gefälschte Dokumente werden im häufiger verwendet. So konnten bei Verkehrskontrollen im Raum Donaueschingen im ersten Halbjahr 2018 drei total gefälschte polnische Führerscheine festgestellt werden. "International agierende Tätergruppierungen versorgen den Markt, und dieser wächst ständig".

Neben allgemeine Verkehrskontrollen fanden auf der Autobahn 81 sowie auf der Bundesstraße 31 jeweils Großkontrollen statt. Beispielsweise auf dem Parkplatz Geisingen/Donaueschingen. Dort wurde ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, ermittelt. "Lenk- und Ruhezeiten bei LKW sowie nicht gesicherte Ladung waren dort Probleme", schildert Aschenbrenner. Ebenso erfolgten intensive Überprüfungen laut Polizei in Gaststätten, im Baugewerbe und im Rocker- und Rotlichtmilieu. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Urkundensachverständigen des Landeskriminalamtes. Die zahlreichen Einsatzteams der Hauptzollämter waren federführend auf Baustellen und bei der Überprüfung von Gastronomiebetrieben tätig.