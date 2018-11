Villingen-Schwenningen Imker aus Baden und Schwaben bald wirklich vereint?

Wichtig für Aus- und Fortbildung der Imker: Die Imkerschule Oberentersbach, eine von zwei badischen Imkerschulen, wird generalsaniert; zwar wurde die ELR-Förderung widerrufen, obwohl bereits fest zugesagt, da eine Doppelförderung vorgelegen habe. Allerdings können der Landesverbandsvorsitzende Klaus Schmieder sowie Schatzmeister Ingo Lichtenberg nach schwierigen Gesprächen Entwarnung geben. Der ELR-Antrag wurde zurückgezogen, der Verband erhält eine politische Förderung in Höhe von 50 Prozent der Baukosten, so dass der Förderbetrag gleich hoch bleibt. Die Arbeiten sollten nun beginnen. Das bereits abgebaute, weil baufällige Bienenhaus wird ersetzt durch den Badenova-Pavillon der Landesgartenschau in Lahr.

Und dann erzählte Möller von einem kleinen Wunder: Es gebe Kooperationsgespräche zwischen den Landesverbänden badischer und württembergischer Imker. In Fischerbach und Freudenstadt/Lauterbach hätten erste Gespräche stattgefunden, im Januar gehe es weiter. Eine Entscheidung könne letztendlich nur auf den Vertreterversammlungen der beiden Landesverbände fallen, wobei die Hürden hoch lägen: Es brauche je eine Dreiviertel-Mehrheit. Zumindest eine enge Kooperation fände er hervorragend – einer der wichtigsten Gründe, weshalb er noch einmal kandidiere für den Kreisvorsitz. "Bei solch wichtigen Dingen sollte jemand mit Erfahrung da sein, es wäre unfair, einen Neuling ins kalte Wasser zu werfen", erläuterte Möller.

Möller warb für den badischen Imkertag (13. und 14. April) in Konstanz anlässlich des 150. Jubiläums im Konzilgebäude der Stadt – mit einer Schifffahrt als Abendveranstaltung. Vom 11. bis 13. Oktober findet in Konstanz der Deutsche Imkertag statt. Für die Honigprämierung müssen fünf Gläser als Probe eingereicht werden (Einreichung 5. bis 12. Januar). Eventuelle Ehrungen müssen von den Vereinen an Möller gemeldet werden.