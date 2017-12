Villingen-Schwenningen Imbiss tischt abgelaufene Grillhähnchen auf

VS-Villingen - So manchem Passanten mochte das Wasser im Mund zusammengelaufen sein, als er im November vorigen Jahres an einem Imbiss in Villingen vorbeikam. Knusprige Hähnchen verströmten einen appetitanregenden Duft. Einige Hungrige kauften sich ein Hähnchen und ließen Schnitzel oder Würstchen links liegen. Sie wussten ja nicht, dass die toten Tiere bereits einen Tag zu lange gelagert waren und eigentlich nicht mehr hätten verkauft werden dürfen.