Villingen-Schwenningen Im Wildpark rockt und rollt es

Billy Bob and the Buzzers boten ein Feuerwerk des Rock’n’Roll, in dessen Genuss die Bevölkerung von Villingen-Schwenningen in diesem Jahr noch ein weiteres Mal kommt. Am 25. August steht ein Auftritt beim Kulturfest in der Parkresidenz am Germanswald auf dem Programm.

Wer nicht so lange warten kann, hat am 6. April in Hausach und am 14. April in den Donaueschinger Donauhallen die Chance, das Lebensgefühl einer Generation live zu erleben.