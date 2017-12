Villingen-Schwenningen Im Warenbachstüble geht Ära zu Ende

Mit der guten Küche lockt sie immer mehr Besucher aus einem weiten Umkreis an, und gerade die große Terrasse ist bei schönem Wetter ein Anziehungspunkt. Doch der große Ansturm hat auch seine negativen Seiten: Zeit füreinander hat die Familie immer weniger und kann den Betrieb kaum mehr alleine stemmen. Und wie viele andere Kollegen aus dem Gastgewerbe findet auch Melanie Riesle keine Mitarbeiter, die sie unterstützen könnten.

So zog sie im Sommer die Reißleine und kündigte, um in ihren gelernten Beruf zurückzukehren. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, gibt sie zu. Denn die Zusammenarbeit mit den Kleingärtnern sei immer gut gewesen, und die Gäste seien ihr über die Jahre hinweg ans Herz gewachsen.

Nie habe es Auseinandersetzungen gegeben, in Erinnerung bleiben fröhliche Abende und tolle Feiern beispielsweise zu Weihnachten oder an Geburtstagen. Oder die Senioren des FC 08 Villingen, die seit Jahren alle 14 Tage freitags zum Essen kommen und Melanie Riesle schon vor länger Zeit ein Bild von allen geschenkt haben.

In bewährter Weise serviert sie ihnen am Freitag, 15. Dezember, zum letzten Mal ein Überraschungsmenü auf, zum Abschied etwas Weihnachtliches, verrät sie. Sowohl die FC 08er als auch die anderen Gäste hätten ihren Entschluss sehr bedauert, viele wüssten noch gar nicht, wo sie sich in Zukunft treffen können.

Doch trotz aller Überredungsversuche ist nun Schluss. "Es war eine schöne Zeit", stellen Mutter und Tochter unisono fest. Ein wenig Abschiedsschmerz schwingt mit, aber auch die Freude, bald mehr Zeit zu haben, um zum Beispiel mal am Freitag oder Samstag in die Stadt zu gehen und in der Zehntscheuer der Narrozunft vorbeizuschauen.