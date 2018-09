Villingen-Schwenningen Im Wahlkampf-Eklat von VS wird ermittelt

Ungewöhnlich schnell mahlen die Mühlen der Justiz im Wahlkampf-Debakel der Doppelstadt offenbar, und Mathy räumt ein: "Mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl ist uns daran gelegen, für Klarheit zu sorgen." Selbstverständlich werde trotzdem gründlich ermittelt. Derzeit stehe noch eine Vernehmung in diesem Fall aus. Voraussichtlich am Montag oder Dienstag der kommenden Woche werde der Abschlussbericht der Kriminalpolizei bei der Staatsanwaltschaft in Konstanz eingegangen sein, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. In der Folge wolle sich die Ermittlungsbehörde dann auch mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wenden. Der Fall habe eine gewisse Tragweite und das Interesse der Öffentlichkeit und Wähler sei groß.

Auf die "Schlammschlacht" im Wahlkampf im Oberzentrum am Rande der Podiumsdiskussion des Schwarzwälder Boten am Dienstag angesprochen, wiederholte Marina Kloiber-Jung, sie habe "mit diesem Vorgang nichts zu tun". Sie sei damit in Verbindung gebracht worden, wisse aber nicht, "wie dies zu meiner Person kommt", so die 36-jährige OB-Kandidatin. "Deshalb will ich alles entschlossen dementieren", sagt sie.