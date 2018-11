Villingen-Schwenningen Im Thema B33ist schon Zunder drin

Villingen-Schwenningen. Offenbar will man das Thema seitens der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen vorerst klein halten. Eine monatelange halbseitige Sperrung der Bundesstraße 33 wird im umleitungsgeplagten Großraum Villingen schließlich viele Veränderungen für die Verkehrsteilnehmer mit sich bringen – und die wenigsten davon dürften auf positive Resonanz stoßen. In diesem frühen Stadium – die Baustelle soll im Frühjahr kommen und sechs bis acht Monate dauern – wollte man seitens der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen wohl offenbar noch nicht nicht allzu viel Staub aufwirbeln.

Doch, zu spät: Die ersten besorgten Anfragen möglicher Baustellenanlieger trudelten bereits ein. Die von SPD-Gemeinderat Bernd Lohmiller beispielsweise: Er wollte von Bürgermeister Detlev Bührer wissen, ob VS gut vorbereitet sei und auf welcher Route man die Umleitungsstrecke einzurichten gedenke. Wolle man die Autos durch Marbach lotsen, könne man den dortigen kaputten Kreisel spätestens danach neu bauen. Bürgermeister Detlev Bührer jedoch beantwortete diese Frage "aus diversen Gründen nicht". Derzeit würden, so Bührer, mit einem Fachbüro verschiedene Umleitungsszenarien abgeklärt. "Wir wollen im Januar damit ins Gremium", so der Baubürgermeister.

Maßnahme tangiert sechs bis acht Monate lang 22 000 Verkehrsteilnehmer