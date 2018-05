Villingen-Schwenningen Im Steppach steppt der Bär

Im vergangenen Jahr, die Bauzäune seien schon aufgebaut gewesen, sei er noch einmal durch sein Haus, seine alte Heimat, gelaufen und auch in den Keller gestiegen: "Im Keller haben wir Fußball gespielt", so Weidinger. Dann sei in ihm der Gedanke gereift, er müsse etwas machen, um die ehemaligen Bewohner der Häuser zusammenzuführen. Ein kleines gemütliches Fest habe er im Hinterkopf gehabt. Dann sei die erste Band gekommen und habe erklärt, dass sie kostenlos spiele. Dann kamen immer mehr Bands und das Fest wurde zum Selbstläufer. Selbstläufer ja, aber viel Arbeit habe es schon bedeutet, so Weidinger, Die wbg habe ihre Beteiligung zugesagt, und von Oktober bis Samstag hat Weidinger organisiert und nochmal organisiert. Der Erlös kommt dem Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen zugute. Der Erlös von den Baggerspielen und der Werbetechnik Pit komme der Frühgeborenen-Station zugute, unterstreicht er. "Wir wollen auch, dass Kinder, die nicht in Urlaub fahren können, in der neuen Kulturscheune unterhalten werden", betont er. Es gab auch mal einen Regenschauer am Samstag. Na und? Da rückte man unter den Schirmen zusammen oder eilte in das große Zelt. Solch ein super Fest lässt sich niemand von etwas Regen vermiesen, sagten sich die Festbesucher, und blieben.