Villingen-Schwenningen Im Steppach leben alte Zeiten auf

Täglich anderes Motto

Und so "kam mir 2017 der Gedanke ein Benefiz zu veranstalten zu dem alle Generationen, Freunde und Gönner eingeladen waren", erklärt Weidinger auch auf Facebook. Und das Fest im Mai 2018 war ein voller Erfolg: etwa 1000 Gäste lockte das Programm auf den ehemaligen Fußballplatz des Sportvereins Steppach. Aufgrund der hohen Nachfrage und der vielen Arbeit, die dahinter stecke, werde das Benefiz nun auf drei Tage erweitert und soll jeden Tag mit einem anderen Motto begeistern.

Die endgültige Entscheidung stehe noch aus, doch so viel verrät Weidinger im Gespräch bereits: Während am Samstag, 25. Mai, Rockbands oder Schlager geplant seien, soll am Sonntag, 26. Mai, die ältere Generation mit Mundart unterhalten werden. Für Freitag, 24. Mai, nehme sich das Organisationsteam vor, das Fest mit geladenen Gästen einzustimmen. Weidinger hofft auf das Kommen von Politikern und Gemeinderäten. Im vergangenen Jahr hatte man bereits diverse Einladungen ausgesprochen, doch lediglich Dirk Caroli (FDP) und Ernst Reiser (Freie Wähler) seien gekommen, ansonsten habe es Absagen gegeben.

Für das diesjährige Programm laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Einige Sponsoren hätten bereits zugesagt und auch nach Bands und Essenständen sei man wieder auf der Suche – um wieder ein unvergessliches Fest für die "Steppach-Generationen" zu ver­anstalten.