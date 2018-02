Villingen-Schwenningen Im Riet gibt’s mehr als schräge Vögel

60 Jahre wird keine Sau, erklärte der Nachwuchs im Kinderprolog. Doch so gut der Mehrgenerationenball fließend funktionierte und der Spannungsbogen bis zuletzt hoch durchgehalten wurde, könnten die Krakes uralt werden, von Rente keine Spur. Denn im Anschluss an die "junge" Begrüßung legten die "Bambinis" als Rock ’n’ Roll-Formation richtig los, als wollten sie sagen: So macht man’s.

Die Moderation des Abends lag ganz in den Händen der närrischen Sicherheitsbeauftragten (Peter Haas, Peter Kerber). Zum "Glück" haben wir Vorschriften zuhauf, meinten sie, auch wenn sie ganz leise stöhnten. Dazu gehörte, dass nur Mitglieder im Saal anwesend sein dürfen. Über 74 anonyme Anmeldungen und Spenden seien eingegangen, frohlockten sie am Schluss. Damit könne man glatt den Rietbunker kaufen. Dass Fasnet nicht immer mit einem hohen Geräuschpegel verbunden sein muss, erwies sich "im Kino, in der ersten Reihe". Nonverbale Kommunikation war Trumpf und jeder hat bei der Flaschenpost verstanden was los war. Noch mehr mucksmäuschenstill war es, als Familie Narr (Rödel Family) Antworten auf ganz alltägliche Fragen gab und die Kleinen den Papa in Verlegenheit brachten. "Papa, gehst du joggen? Nein, das macht Mama für mich." Doch Papa nicht verlegen konterte: Wenn er zu Hause alle zusammen haben will, stellt er einfach das W-Lan ab und alle kommen von allein.

Was es so Neues und Altes im Städtle gab, darüber sangen zwei "schräge Vögel" (Klaus Paulus, Andreas Müller): Wie alles entstanden ist vor 60 Jahren ließ sie als Ballade vor dem inneren Auge vorbeiziehen, wobei zur visuellen Unterstützung die alten Fotos als Tischläufer für alle sichtbar waren. Die kunstwerklichen Tesa-Streifen auf dem Latscharplaltz, nicht immer diplomatische Notwendigkeiten in puncto Polizeihochschulstandort, der neue Bauhof ohne Umkleidekabinen für das Personal, und der OB: "Loss es si, wenn nit waisch wa de wit."