Villingen-Schwenningen Im Rathaus stapeln sich Päckchen

72 Kartons abgegeben

72 liebevoll in Weihnachtspapier eingepackte Kartons wurden in den vergangenen Wochen im Villinger Rathaus abgegeben, um die weltweit größte Geschenk-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" zu unterstützen.

"Wenn ich an die vielen leuchtenden Kinderaugen denke, dann geht mir das Herz auf. Deshalb danke ich allen, die sich an der Aktion beteiligt haben", sagt Oberbürgermeister Rupert Kubon bei der Übergabe an Anke ­Jäckle, die ehrenamtlich eine Sammelstelle betreut.