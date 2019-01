Villingen-Schwenningen Im Notfall ist Narro schnell entkleidet

Um einem Narro, dem schwarz vor Augen geworden ist, Luft zukommen zu lassen, ist die am Hinterkopf gebundene Scheme leicht zu lösen. Ebenso die Masche und der Kragen – auch hier lassen sich die Bänder rasch aufziehen, zur Not auch zerschneiden. Der Retter solle, so die Bitte, die Scheme in die Kappe einschlagen und einer Vertrauensperson in die Hand drücken. "Während des Umzuges am besten einem der Ratsherren", schlug Säger vor. Der bringe sie in der Zehntscheuer in Sicherheit. Es sei nämlich leider schon vorgekommen, dass ein "Retter" das wertvolle Kleinod einfach mitgehen ließ.

Die Rettungskräfte ließen es sich hernach nicht nehmen, ihre Schnelligkeit beim Entkleiden eines Narros unter Beweis zu stellen – die meisten benötigten dafür weniger als eine Minute.

Mehrere Lagen Kleidung

Der Narro zieht sich – je nach Statur – mehrere Lagen Kleidung über. Nicht gegen die Winterkälte, sondern wegen der barocken Figur, die ihn würdig erscheinen lassen soll. Das kann bei einigen Plusgraden sowie dem einen oder anderen Schorle schon einmal zum Kreislaufproblem werden, wissen die erfahrenen Hästräger, die es auch unter den Rettungskräften gibt. So wie Klaus Kröper vom DRK-Ortsverein Villingen. Er appelliert zudem an die Vernunft.

Nur fit ins Häs gehen

Wer einen grippalen Infekt kommen spüre oder eine Erkrankung noch nicht ganz auskuriert habe, der solle Vernunft walten und das Häs – auch wenn es schwer fällt – in Truhe und Schrank lassen. Eine allgemeine körperliche Fitness sei ebenfalls jenen geraten, die den Ehrgeiz entwickeln, sich zwei Tage lang mit rund 20 Kilogramm schweren Rollenriemen in den Straßen aufzuhalten.

Und schließlich könne auch ein unsachgemäßes Ankleiden fatale Folgen haben, etwa, "wenn die Riemen gegen den Hals drücken", weiß Michael Bohrer. Notfälle der beschriebenen Art gebe es immer wieder, berichtete Michael Bohrer, dramatische wie Herzinfarkt und Schlaganfall gehörten glücklicherweise bisher nicht dazu.