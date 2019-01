VS-Villingen. Zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Dienstag zwischen 16.15 und 17.40 Uhr im Kuthmühleweg in Villingen gekommen. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten blauen Audi TT RS Roadster an der vorderen Frontschürze und der Motorhaube, teilt die Polizei mit. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund des Schadens an dem geparkten Audi geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Lastwagen oder eine Fahrzeug mit Pritschenaufbau handeln muss. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Nummer 07721/6010 entgegen.