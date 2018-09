Villingen-Schwenningen. Auch wenn die Wetteraussichten für die kommende Woche spätsommerlich sind, kann die Saison im Kneippbad nicht verlängert werden. Die Gründe benennt BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter: "Zwischen Kneipp- und Hallenbad besteht seit jeher ein Wechselbetrieb. Da das Hallenbad zwei Tage die Woche für Schulen und Vereine reserviert ist, müssen wir zum Schuljahresbeginn die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen." Es sei weder den Schülern, noch den Vereinsmitgliedern zuzumuten, dass diese in den kühlen Morgen- und Abendstunden des Septembers das Kneippbad zum Training nutzen. "Wir haben von der Stadt Villingen-Schwenningen den Auftrag, den Schul- und Vereinssport als öffentliche Aufgabe zu erfüllen", unterstreicht Ulrich Köngeter. Ein weiterer Grund für das Saisonfinale am kommenden Sonntag sei, dass die Besucherzahlen im Kneippbad erfahrungsgemäß nach Ende der Sommerferien schlagartig zurückgehen (2017: von 3223 Badegästen in Woche 35 auf 675 in Woche 36).