Villingen-Schwenningen Im Kindergarten beginnt die Feinreinigung

VS-Weilersbach. Ein Sachverständiger für Schadstoffvorkommen in Gebäuden war von der Stadt für Raumluft- und Außenluftuntersuchungen von Schimmelpilzsporen beauftragt worden. Das Fachbüro hat festgestellt, dass im Naturkeller, im Windfang (Erzieherinnen-Garderobe) und im Dachgebälk eine erhöhte Sporenkeimzahl besteht.

In den Gruppenräumen, dem Werkraum sowie im Flur wurde eine niedrige Sporenkeimzahl ermittelt. Die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes teilte die genauen Befunde nicht mit, ließ aber wissen, dass es sich um unterschiedliche Keime handelt. Zur Gefährdung heißt es: "Auch wenn keine gesundheitlich beziehungsweise toxikologischen gefährdenden Werte oder Höchstwerte, die eine sofortige Sperrung der Räumlichkeiten erforderlich gemacht hätten, festgestellt wurden, so wurde der Kindergartenbetrieb aus Sicherheitsgründen in das Weilersbacher Gemeindehaus verlegt."

Bürgermeister Detlev Bührer erklärte: "Aufgrund des festgestellten Pilzbefalls haben wir uns entschieden, schnell mit der Beseitigung zu beginnen. Damit möchten wir erreichen, dass die Kinder und Mitarbeiter baldmöglichst in ihre Einrichtung und ihren gewohnten Alltag zurückkehren können". Von den unverzüglich aufgenommenen Reinigungsarbeiten zeugten bereits am Mittwoch in Müllsäcken aussortierte Gegenstände und Matratzen vor dem Eingang. Im Inneren reinigten Mitarbeiter, ausgestattet mit Mundschutz, Räume und Inventar. Da verschiedene Schimmelarten festgestellt worden sind, kommen unterschiedliche Reinigungs- und Beseitigungsmaßnahmen zur Anwendung.