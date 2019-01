Villingen-Schwenningen Im Hallenbad Wellnessbereich geschlossen

VS-Villingen. Bei einer routinemäßigen Überprüfung sei eine Undichtigkeit im Dach oberhalb des Whirlpools festgestellt worden, teilen die Bäder VS GmbH (BVS) am Montag mit. Nachdem die BVS-Mitarbeiter ein Stück Deckenverkleidung entfernt hatten, sei der Sanierungsbedarf sichtbar geworden. Die Handwerker hätten am Montagvormittag unverzüglich mit den Arbeiten begonnen, so dass den Badegästen der Wellnessbereich den Badegästen ab Freitag wieder voll zur Verfügung stehen wird. "Es besteht kein Zusammenhang mit den Dachproblemen des Hallenbads, die im Februar 2017 aufgetreten sind", so die BVS.