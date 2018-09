Villingen-Schwenningen Im Groppertal Straße gesperrt

Wegen Bauarbeiten am ­Kanalsystem im Groppertal müssen Autofahrer in der nächsten Woche einen Umweg auf sich nehmen. Für die Verlegung einer zusätzlichen Entwässerungsquerdohle muss die Kreisstraße im Groppertal zwischen den Bereichen Unterkirnach Bahnhof und Melleck voll gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 12. September, 8 Uhr, und endet am Donnerstag, 13. September, gegen 16 Uhr. Im Bereich Bundesstraße 33 Peterzell und Landesstraße 173 Villingen – Unterkirnach wird eine Hinweisbeschilderung "K 5715 Groppertal gesperrt" aufgestellt. Außerdem wird im Bereich Peterzell eine Zusatzbeschilderung mit "Frei bis Melleck" aufgestellt.