Villingen-Schwenningen. Einzelheiten teilt die Stadtverwaltung mit. Auf der Linie 6, Kurgebiet – Welvert – Villingen Bahnhof – Warenberg, wird der erste Kurs um zehn Minuten vorverlegt, die Abfahrt ist künftig an der Haltestelle Tannenhöhe um 7 Uhr, der Kurs endet um 7.36 Uhr an der Haltestelle Warenbergschule. Die Warenbergschule ist somit zur ersten Schulstunde aus dem Kurgebiet, Welvert und der Innenstadt mit dem Bus erreichbar. Um diese verbesserte Anbindung zu ermöglichen, wird auch der erste Kurs der Linie 6 auf der Gegenrichtung um zehn Minuten vorverlegt. Abfahrt ist hier um 6.30 Uhr an der Haltestelle Rietheimer Straße I. Der Kurs 50 auf der Linie 3, Villingen Bahnhof – Schwarzwald-Baar-Center – Strangen – Busbahnhof Schwenningen, wird aus betrieblichen Gründen um drei Minuten vorverlegt. Abfahrt ist künftig um 6.24 Uhr am Bahnhof Villingen. Die Kreisfahrpläne sind bereits in den elektronischen Fahrplanauskünften eingepflegt und können dort jederzeit abgerufen werden.