Villingen-Schwenningen Im Berginneren

Mit dem Bus ging es etwa 1,5 Kilometer über einen Zufahrtsstollen in das Innere des Berges in eine künstliche Höhle (Kaverne). 160 Meter lang, 23 Meter breit und 33 Meter hoch ist diese Kaverne. Etwa 400 Meter vertikal darüber befindet sich das Eggbergbecken, das ein Fassungsvermögen von 2,1 Millionen Kubikmetern Wasser hat, aus dem das Wasser senkrecht durch einen gepanzerten Druckschacht in die Tiefe rauscht und die Turbinen antreibt. Am Nachmittag stand überdies eine zweieinhalbstündige Wanderung unter der Leitung von Gerold Dede von Jungholz über den Solfelsen, Jungholzfelsen, Bergsee hinab nach Bad Säckingen auf dem Programm. Die Kurzwanderer erfreuten sich an dem Damwild und den Wildschweinen in einem Wildgehege und einer Rundwanderung um den Bergsee unter der Leitung von Karl Weißer.