Villingen-Schwenningen Im Auerhahn beginnt eine neue Ära

Zum 1. März werden die Hintersehs den Auerhahn übernehmen. Zwischen Silvester und dem Neustart werde renoviert, sagt Roland Brauner. "Man nutzt so einen Pächterwechsel natürlich auch immer, um alles auf Stand zu bringen." Brauner freut sich, dass mit den Hintersehs wieder versierte Fachleute die Regie übernehmen. Benedikt Hinterseh, der die Küche übernimmt, ist Koch aus Leidenschaft. Er stand bereits in Hamburg im Restaurant Fischereihafen, der Nummer eins in Sachen Fisch, in der Küche, bei Alfons Schuhbeck in München, im Seehotel "Überfahrt" in Rottach-Egern und im Engel in Vöhrenbach. Aktuell ist er für einen Großcaterer tätig. Und künftig will er sich voller Elan dem Auerhahn widmen, dort die regionale Küche behalten und ein bisschen verfeinern. "Das wird eine tolle Herausforderung", sagt er und strahlt.

Seine Frau Sandra, die den Service managen wird, kann ebenfalls auf langjährige Erfahrung in der Gastronomie verweisen. Immer wieder war sie in der Vergangenheit in verschiedenen guten Adressen im Service tätig gewesen. Das Herz der Hintersehs schlägt klar für die Küche der Heimat. Und das soll sich auch auf der Speisekarte des Auerhahns zeigen. Wildgerichte, aber auch die gut-bürgerliche Küche mit Wurstsalat oder einem soliden Schnitzel sollen dort zu finden sein. Immer wieder möchte das Küchenteam mit verschiedenen Aktionen gezielt einladen. Und ganz wichtig für die künftigen Auerhahn-Pächter: Nicht nur das Fleisch – welches vor allem auch vom örtlichen Forstamt kommen soll –, sondern auch alle übrigen Spezialitäten wollen sie aus der Region beziehen. Bis hin zum Bier, das dann beispielsweise von der Bräunlinger Löwenbrauerei in schweren Steinkrügen serviert wird. Ob sich Benedikt Hinterseh auf seine neue Aufgabe freut? Mehr noch! "Ich bin heiß drauf", sagt er und lacht.