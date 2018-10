Villingen-Schwenningen Ijoma Mangold im Gespräch

VS-Villingen. Der Literaturchef der "Zeit" schrieb vergangenes Jahr das Buch "Das deutsche Krokodil". Das Buch behandelt seine Lebensfragen und hält seine Geschichte und deren dramatische Wendungen fest. Seine Autobiografie präsentiert er um 20 Uhr im Kleinen Saal des Theaters. Gesprächspartner ist Wolfgang Niess.

Der Inhalt des Buches

Ijoma Alexander Mangold wird 1971 in Heidelberg geboren. Seine Mutter stammt aus Schlesien, der Vater aus Nigeria – nach Deutschland gekommen, um sich zum Facharzt ausbilden zu lassen. Weil es so verabredet war, geht er nach kurzer Zeit in seine Heimat zurück und gründet dort eine neue Familie.