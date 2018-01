Villingen-Schwenningen Ihr Smartphone-Spiel zieht Kreise

Bis jetzt sei es 2000 Mal heruntergeladen worden. Dies sei schon ziemlich gut, dafür, dass sie noch keine Werbung gemacht hätten, befinden die beiden. Lediglich eine Facebook-Seite haben sie gegründet. Sie wollen nun erst einmal abwarten, wie sich die App entwickle. Erst wenn es kein Wachstum mehr gebe, wollten sie Werbung machen, so King. Auf der App selbst sei Werbung dezent platziert, sodass sie nicht störe. Die App ist kostenlos. Wer an einem Punkt nicht weiterkommt, kann sich in ein nächstes Level einkaufen.

Bis jetzt habe noch keiner alle Level durchgespielt. ­Dennoch seien die beiden ­gerade dabei, neue Level zu entwickeln, da es nur eine Frage der Zeit sei, bis die 93 Level durchgespielt seien, so King.

Auch an neuen App-Ideen seien die beiden schon dran. Ihr Ziel ist es, daraus ein wirtschaftliches Unternehmen zu machen, so King. Sie arbeitet weiter an Ideen und ihr Freund Ralf Schubert programmiert neben seiner regulären Arbeit die Anwendung. Und Joy King will sich in den nächsten Monaten das Programmieren beibringen, um selbstständig ihre Ideen weiterentwickeln zu können. Wer das Spiel einmal ausprobieren möchte, findet es in den gängigen App-Stores zum Download.