Villingen-Schwenningen IHK will Klarheit zu Neubau

"Wir wollen zunächst mehr Klarheit, in welchem Umfeld sich die IHK dann befinden würde", sagte IHK Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez auf Anfrage unserer Zeitung. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Stadt Villingen-Schwenningen auf dem Mangin-Gelände einen zentralen Verwaltungssitz errichten wolle.

"Die Entstehung eines solchen modernen Verwaltungsgebäudes der Stadt ist ein interessantes Argument für die IHK, einen Standort auf dem ehemaligen Saba-Gelände ins Auge zu fassen.

Doch bevor wir nun eine endgültige Entscheidung für einen Neubau im Innovationspark treffen, wollen wir den Zeitpunkt abwarten, zu dem wir die weitere Entwicklung des Geländes und seines Umfeldes seriös abschätzen können", erklärte Albiez. Die IHK möchte deshalb abwarten, wie sich die bestehende Situation auf dem Gelände entwickeln wird. "Wir gehen davon aus, dass der Gemeinderat dies zeitnah entscheidet", erklärte der IHK-Hauptgeschäftsführer. Zumal jetzt Kommunal- und Europawahlen anstünden, rechnet er mit einer Entscheidung in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen in VS. "Wenn alles für uns passt", kann der Vertrag mit der Innovationspark GmbH unterzeichnet werden. Es sei "kein Automatismus", sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer. Neue Entwicklungen auf dem Gelände müssten in den Gremien der IHK besprochen und bewertet werden. "Ein ›Haus der Wirtschaft‹ mitten in einem Wohngebiet wäre sicherlich nicht der Idealfall." Beispielsweise von Bedeutung seien auch die Verkehrsanbindungen, die dort in Zukunft vorhanden sein werden. Im Gespräch ist beispielsweise eine Haltestelle für den Ringzug, wenn dieser nach St. Georgen fortgeführt wird