Villingen-Schwenningen IHK-Neubau: Entscheidung noch dieses Jahr

Seitens der IHK sieht man sich zwar auch "auf einem guten Weg", aber auch noch einige offene Fragen, die geklärt werden müssten und zu deren Inhalt sich IHK-Sprecher Christian Beck auf Anfrage am Mittwoch nicht näher äußern wollte. Er deutete an, dass dies möglicherweise an der Urlaubszeit liegen könnte. "Derzeit befinden wir uns noch in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Immobilie, Wolfram Richter, und hoffen, dass wir den Vertrag noch in diesem Jahr unterzeichnen können", so Christian Beck wörtlich. Er bezeichnet es ausdrücklich als "wichtige Richtungsentscheidung", dass die IHK-Vollversammlung im Herbst 2017 die grundsätzlichen Weichen für den Umzug gestellt habe.