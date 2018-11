Villingen-Schwenningen Igel sind jetzt dankbar für Futter

Wer bei der Gartenarbeit ein Igelnest findet, sollte es schnell wieder zudecken und nach Möglichkeit bis im Frühling unberührt lassen. Beim Mähen unter Büschen und im hohen Gras ist besondere Vorsicht gefragt, denn Igel könnten dort ihren Tagschlaf halten. Beim Umsetzen von Kompost- oder Reisighaufen bitte behutsam arbeiten, denn achtloses Hineinstechen kann Igel verletzen. Baugruben, Gräben, Kabelschächte und Schwimmbecken stellen gefährliche Igelfallen dar.

Zur Absicherung sind in diesen Fällen Zäune mit einer Höhe von 50 Zentimeter sinnvoll. Eine Empfehlung der unteren Naturschutzbehörde: Wer einen Igel findet, der einen kranken oder schwachen Eindruck macht, sollte sich mit dem örtlichen Tierschutzverein in Verbindung setzen. Hier gibt es Tipps im Umgang mit dem kleinen Gartenbewohner und wie man ihm beim Überwintern behilflich sein kann. Für Informationen beim Tierschutzverein VS zur Verfügung, Kontakt: Theresia Lydia Schonhardt, Telefon 07705/1035.