Schwarzwald-Baar-Kreis. Die IG Metall hat Anfang des Jahres eine bundesweite Beschäftigtenbefragung durchgeführt. Insgesamt haben über 680 000 Beschäftigte deutschlandweit an der Befragung teilgenommen. Das waren rund 170 000 Beschäftigte mehr als bei der Befragung im Jahr 2013. Knapp 40 Prozent der Befragten sind Nicht-Mitglieder. Im Bereich der Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen haben über 2600 Beschäftigte an der Befragung teilgenommen. Für jeden ausgefüllten Fragebogen spendet die IG Metall einen Euro für soziale Einrichtungen. Der Ortsvorstand der IG Metall Villingen-Schwenningen hat den Betrag auf 2800 Euro aufgerundet. Die Betriebsräte der beteiligten Firmen haben sich entschlossen das Geld an folgende soziale Einrichtungen zu spenden: Via Luce-Kinderhospiz Sternschnuppe Villingen-Schwenningen, Weisser Ring, Achertschule in Rottweil, Bregtalschule in Furtwangen sowie "Mach mit" (Die Tafeln – Tafelladen in St. Georgen). Thomas Bleile der Geschäftsführer der IG Metall Villingen-Schwenningen sowie jeweils Vertreter des Ortsvorstandes, überreichten die Spendenschecks an die jeweiligen Institutionen.