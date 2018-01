Villingen-Schwenningen Ideen möglichst vieler Bürger für Stadtentwicklungskonzept gefragt

Die Stadt brauche ein aktives Flächenmanagement, um den hohen zusätzlichen Bedarf für Gewerbe und Wohnen sinnvoll weiterzuentwickeln, zudem überholte und brachliegende Gewerbestandorte zu reaktivieren, unterstrich Kubon. Ein besonderes Augenmerk sei auf die Ortschaften zu richten, gerade auch mit Blick auf die Erkenntnisse aus den Ortsentwicklungsstudien, die ernstzunehmen und umzusetzen seien.

Wohnraum für alle

Damit bei dem zu erwartenden Wachstum keine einseitigen Schwerpunkte entstehen, will Kubon ein Prüfsystem für eine sozialverträgliche Stadtentwicklung aufbauen. Neben dem Mietwohnungsbau gehe es um weitere Modelle für bezahlbaren Wohnraum. Erste Projekte seien bereits angelaufen, so Sperber-Fair der städtischen Wohnungsbaugesellschaft wbg und der Bau von über 100 Sozialwohnungen durch einen Investor auf dem Gelände des früheren Bauhofs in Schwenningen. Eine große Rolle spiele das ehemalige Mangin-Kasernenareal, das sich in einen Wohn- und Lebensstandort mit rund 500 Wohneinheiten, der gebündelten Verwaltung und Einrichtungen des Gemeinbedarfs verwandle.

VS liebt seine Stadtzentren

In den Innenstädten seien vor allem in Schwenningen strukturelle und städtebauliche Defizite zu beseitigen, zum anderen die Einzelhandelsflächen in beiden Stadtbezirken zu stärken. In Schwenningen tue sich einiges, erklärte Kubon, nannte den Marktplatz, die Erweiterung der Gartenschule und die Neugestaltung des EMES-Areals, die Sanierung des Rathauses, den Neubau des Rössle-Areals samt Stadtbibliothek oder die Neckarhalle. In Villingen stehe die Sanierung der Rietstraße sowie die Entwicklung des alten Tonhallenareals und der Stadtkasse im Mittelpunkt. Mit dem ISEK komme neuer Schwung in das Thema City-Management, das bis Herbst dem Gemeinderat vorliege.

VS in Bewegung

Der Verkehrsentwicklungsplan mit einem eigenen Stadtverkehr für 2019 sei in Arbeit. Schnellere Verbindungen nach Stuttgart und Freiburg seien absehbar, nun wolle die Stadt prüfen, welche Optimierungsmöglichkeiten es zwischen Villingen und Schwenningen auf direktem Weg gibt. Die Doppelstadt sei seit vielen Jahrzehnten ein Ort, an dem Verkehrsinnovationen das Licht der Welt erblickten. So sei die Idee einer Seilbahn, die beim Leitbild-Prozess zur Sprache gekommen sei, gar nicht so abwegig. Er halte zumindest eine vom Verkehrsministerium geförderte Machbarkeitsstudie für sinnvoll.

Um all die Ideen für das ISEK auszuarbeiten und in die Tat umzusetzen, forderte Kubon die Bürger auf, sich in den Prozess einzubringen. Wenn alle an einem Strang in eine Richtung ziehen, sei es möglich, die Herausforderungen zu meistern und die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Eine Möglichkeit ergibt sich bei der Planungs-Werkstatt am Mittwoch, 31. Januar, ab 16.30 Uhr in der Dualen Hochschule in der Karlstraße 29/31 Schwenningen.