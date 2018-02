Villingen-Schwenningen Ideen für den Ruhestand

Wer aber die Zeit nach dem Berufsleben nicht dem Zufall überlassen möchte, dem bot das Kreativseminar der Evangelischen Bezirksstelle 55 plus in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar interessante Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten für das Leben nach dem Berufsleben. 13 Frauen und Männer kurz vor oder nach dem Übergang in den Ruhestand hatten sich einen Samstag lang im Martin-Luther-Haus in Villingen mit der erfahrenen Studienleiterin Karin Nell von der nordrheinischen Erwachsenenbildung auf diese Fragestellungen eingelassen: Was möchte ich noch tun in meinem Leben? Wohin sollen meine Energien fließen? Welche Herzenswünsche möchte ich mir noch erfüllen? Und vor allem: Wofür möchte ich mich engagieren und was möchte ich mit anderen bewegen?

Zu einem Schwerpunkt entwickelte sich gegen Ende des Seminartages das Thema "Wohnen im Ruhestand". In welchem Umfeld, städtisch oder ländlich, im Campingwagen oder in einem kommunikativen Stadtquartier? Und was brauche ich dazu über den gemütlichen Sessel hinaus wirklich? In Kleingruppen wurde schnell klar, wie dominierend das Thema Wohnen für das Leben im Ruhestand ist. Die Wohnung muss altersgerecht und bezahlbar sein, Gewohnheiten entsprechen und im praktikablen Umfeld Kommunikation, Bildung und kulturelle Angebote bieten. Zudem sollte es im Wohnumfeld Sport-, Freizeit- und Gruppenangebote sowie eine Hilfestruktur geben. Gerade im Blick auf bezahlbaren Wohnraum war man sich in der Schlussrunde einig, dass hier auch die Kommunalpolitik, gemeinnützige Baugenossenschaften, Diakonie und Caritas im Zusammenspiel gefragt sind.

Neue Wohnmodelle gibt es dazu schon einige. Gut vernetzt wohnen in einem überschaubaren urbanen Quartier, in Schweden praktiziert man kleine Wohnungen und Gemeinschaftsräume unter einem Dach, oder das Co-Housing-Modell mit einer Tisch- und Kochgemeinschaft. Vor allem aber braucht es Vernetzung für das nachberufliche Leben.