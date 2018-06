Villingen-Schwenningen "Ich will Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen werden"

Villingen-Schwenningen . Dass Politiker auch Quereinsteiger sein können, ist spätestens seit dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger, von 2003 bis 2011 Gouverneur Kaliforniens, Boxer Vitali Klitschko – jetzt Bürgermeister von Kiew – oder auch dem früheren Unternehmer und jetzigen US-Präsidenten Donald Trump klar. Ein Fitnessstudio-Betreiber als OB-Kandidat überrascht in VS aber dennoch gehörig. Dabei stand sein Entschluss, wie der 51-Jährige erzählt, schon lange fest.

"Viele, viele Jahre" trage er sich schon mit dem Gedanken, Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen sein zu wollen, sagt Cristilli beim Pressegespräch am Freitag und gibt eine rührende Geschichte preis, die den Weg des jungen Deutsch-Italieners zur Politik aufzeigt. "Ich war damals 16", erzählt er. Politik habe ihn schon immer interessiert, weshalb er als Realschüler am Deutenberg auch in einer Fördergruppe zum Thema gewesen sei. Über die Gewaltenteilung habe er eine Arbeit geschrieben und das offenbar so gut gemacht, dass er von dem Ex-Staatssekretär und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Hansjörg Häfele aus Bad Dürrheim für eine Woche nach Bonn in die damalige Bundeshauptstadt eingeladen worden sei. Das habe ihn schwer beeindruckt, "ich durfte viele Ministerien kennenlernen." Etwa ein halbes Jahr später die zweite tiefere Begegnung mit der Politik: Der begeisterte Fußballer des BSV Schwenningen Cristilli kickte beim Partnerschaftsturnier anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zu La Valette mit. Sein Team gewann. Es ging in die Partnerstadt und dort lernte er den früheren Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens, Gerhard Gebauer, kennen. Lange hätten sich beide unterhalten. "Ich war neugierig", erinnert sich Cristilli, und irgendwann habe er zu Gebauer gesagt: "Irgendwann mal bin ich das, was Sie heute sind."

Sein Ziel steht noch immer fest: "Ich will Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen werden!" Seine Familie, zu der die spanische Ehefrau Carmen und die beiden 16 (Realschüler) und 21 Jahre (Student bei Ebm Papst) alten Söhne, sowie die beiden Söhne seiner Frau (23, Koch, und 25, Maschinenbau) gehören, stehe hinter ihm, erzählt der in Villingen-Schwenningen geborene Sohn eines Gastarbeiters. Dass das "eine Riesenherausforderung ist", sei ihm klar, gibt er offen zu. Aber er traut sich zu, es mit ihr aufzunehmen, und sich Kontakte zu Ministerien und höheren politischen Stellen ebenso zu erarbeiten, wie das Verwaltungs-Knowhow. Sein ganzes Leben lang habe er Dinge getan, die nicht einfach waren.