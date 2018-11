Villingen-Schwenningen "Ich kann die Menschen doch nicht im Stich lassen"

Albrecht Benzing ist gebürtiger Schwenninger, wuchs mit vier Geschwistern auf, besuchte die Gartenschule und später die Oberschule (heute Janusz-Korczak-Schule) und erlernte das Schreinerhandwerk bei Möbel-Bürk. Doch damit gab er sich nicht zufrieden. Er arbeitete in Stuttgart und besuchte gleichzeitig die Abendschule, um sich für ein Studium zu qualifizieren. Nach vier Arbeitsjahren in der Schweiz hatte er genug Geld für die Hochschule gespart. 1960 kehrte er nach Stuttgart zurück, machte sowohl den Schreiner- als auch den Industriemeister und studierte Holzingenieurwesen. Nach zwei Praxisjahren in Schorndorf kehrte Benzing nach Schwenningen zurück, heiratete seine Karin und machte sich 1965 mit "Möbel Exquisit" selbstständig.

1990 gab er sein Geschäft auf, um sich der Flüchtlingsarbeit noch mehr widmen zu können. Als Kirchengemeinderat hatte er 1980 die Friedensgruppe in der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen und 1995 die Stiftung "Neue Hoffnung" mitbegründet und wurde Kirchenbezirksbeauftragter für Flüchtlinge und Migration. Unermüdlich brachte sich der Vater zweier Söhne ein, zog andere mit, motivierte und agierte zum Wohle der Menschen, "die es ohne Hilfe einfach nicht schaffen".

Vor zwei Jahren gründete der ökumenische Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) eine Schreibstube mit Sitz im Muslenzentrum, in dem sich seither rund zehn Ehrenamtliche um Behördliches kümmern. Benzing gehörte von Anfang an dazu, hat sich inzwischen aber in ein eigenes Büro zurückgezogen und bearbeitet die besonders komplizierten Fälle. Gut erinnert er sich an den dreijährigen Tamilen, der aufgrund einer spastischen Lähmung erst nach einer aufwändigen Operation laufen konnte. Benzing sorgte dafür, dass er eine Regelschule besuchte und zum Kaufmann ausgebildet wurde. Der inzwischen 30-jährige steht heute in Villingen-Schwenningen auf eigenen Beinen.

Seine Frau Karin zieht mit ihm an einem Strang

Benzings Netzwerk ist immens. Er kennt Entscheidungsträger auf Landes- und auf Bundesebene persönlich, hält guten Kontakt zur Ausländerbehörde und zum Arbeitsamt und hat vielen Tausend Flüchtlingen geholfen. "Es gibt ein Flüchtlingsproblem", gibt er zu, "aber das kann man lösen". Seine Frau Karin zieht mit ihm an einem Strang. Sie begleitet Flüchtlingskinder zu Kinderärzten, Frauen zu Gynäkologen. So zielgerichtet Albrecht Benzing für Flüchtlinge arbeitet, so akribisch kümmert er sich um seine eigene Gesundheit. Mehrmals pro Woche trifft man ihn im Neckarbad oder auf dem Sportplatz, 45 Mal hat er bereits das Sportabzeichen abgelegt. Der Hobbygeologe und -mineraloge will schließlich noch lange für "seine" Flüchtlinge da sein.