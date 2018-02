Villingen-Schwenningen "Ich hoffe, wir zollen uns Respekt"

Sie hoffe, so Lörcher, "dass wir uns wenigstens hier im Kreis gegenseitig Respekt bekunden." Am Samstag, 17. Februar, 15 Uhr, soll eine Veranstaltung zum Thema Pro und Kontra Groko mit Hilde Matthais und Josip Juratovic für die SPD-Mitglieder im Theater am Ring stattfinden. Sie könne nur hoffen, so Lörcher, dass der Vorstand der Sozialdemokraten auf Bundesebene bald wieder funktioniere. Sie finde es schade, wenn man sich gegenseitig beschimpfe. Die SPD soll nach neuesten Umfragen in der Wählergunst ungefähr auf die Höhe des Anteils der AfD-Befürworter abgesunken sein. "Das ist die Strafe dafür, dass man sich streitet", sagt Lörcher. Aber schließlich "menschele" es überall. Eine Vorsitzende müsse gewählt werden, Andrea Nahles könne den Vorsitz nicht einfach übernehmen. "Deswegen gibt es ja Stellvertreter für den Parteivorsitz, es wäre demokratisch, wenn die Stellvertreter es jetzt erst mal machen", meint die ehemalige Bundestagsabgeordnete.

"Ich finde Andrea Nahles eine sehr kompetente Politikerin", meint die Bad Dürrheimer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Derya Nachbaur. "Allerdings geben die Statuten der SPD das nicht her, dass sie direkt den Vorsitz übernimmt. Ich finde es toll, dass sich noch jemand zur Wahl stellt."

Sie begrüße es, wenn die Parteibasis bestimme, statt dass Politik "im Hinterzimmer" stattfinde. Ähnlicher Meinung ist SPD-Kreisvorsitzender Jens Löw, der sowohl Nahles als auch weitere Kandidaten begrüßt.