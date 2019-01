Villingen-Schwenningen "Ich glaube, das wird ein aufregender Tag"

"Es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, das Unterhaus lehnt die Pläne von May heute ab", antwortet der Europaabgeordnete. "May wird sagen, dass sie den Brexit will, aber nicht ohne Vereinbarung. Dann würde es Nachverhandlungen geben. Aber dazu müsste klar werden, wozu die neue Frist dienen solle. Sollte bis 29. März kein Austrittsabkommen in Kraft getreten sein, droht ein ungeordneter Brexit und in Großbritannien ein Chaos. Vor allem die Wirtschaft, auch die deutsche, fürchtet Einbußen.

"Ich glaube, das wird ein aufregender Tag werden", antwortet Schwab auf die Frage, was er vom heutigen Dienstag erwarte. "Aber der eigentlich spannende Tag ist der 29.März. Wenn der Termin verschoben werde, dann, so Schwab, "wird es in jedem Fall ein guter Tag." Doch zuerst muss der Dienstag abgewartet werden.