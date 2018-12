Villingen-Schwenningen "Ich bin stolz auf mein ganzes Team"

Allzu viel Schaden wegen kaputter Ware sei nicht einmal entstanden. Etwa 7000 bis 8000 Euro, schätzt Kanevskiy. "Mit der Einrichtung, vor allem den Unterseiten der Schränke, und dem Boden ist das eine andere Sache. Das hat alles Wasser gezogen. Aber ob und wie viel da nun wirklich kaputt ist, da müssen wir abwarten, bis endgültig alles trocken ist", erklärt er. Über die Deckenschäden hingegen müsse man nicht reden. "Die sind klar sichtbar."

Er glaube nicht, dass seine Haftpflichtversicherung für sämtliche Schäden aufkommen wird. Doch wirklich wichtig scheinen Kanevskiy auch andere Dinge zu sein. "Die Frage nach der Schuld ist eine, die ich nicht beantworten kann und möchte. Das sollen die Gutachter und Fachmänner machen."

Ein Vertreter seiner Versicherung habe sich angekündigt, ein Gutachter der Einrichtungsfirma sei schon vor Ort gewesen. "Von ihm wird ein erster Kostenvoranschlag kommen, ich werde ihn an die Versicherung weitergeben", beschreibt Kanevskiy seine Hausaufgaben.

"Mir ist in erster Linie wichtig, dass sich keine Kunden und Mitarbeiter bei der Sache verletzt haben", betont er. Die beschädigte Ware, versichert er, ist aussortiert und wartet in einem separaten Raum darauf, ebenfalls begutachtet zu werden. Auch das Kundengeschäft laufe ganz normal. Überhaupt sind auf den ersten Blick im City-Rondell, abgesehen von einer Absperrung im Eingang der Apotheke, keine Nachwirkungen des Vorfalls bemerkbar. Überall brennt Licht, die Toiletten, die sich in dem Bereich befinden, sind geöffnet, das Parkhaus ist befahrbar und alle Ladengeschäfte haben geöffnet.

Großes Lob des Chefs an engagierte Mitarbeiter

Natürlich, sagt Kanevskiy, war es dem Einsatz der Feuerwehr und der Reinigungsfirma zu verdanken, dass auch seine beiden Geschäfte am Mittwoch bereits ab etwa 14 Uhr wieder öffnen konnten. "Sie haben das Gröbste weggemacht."

Wirklich stolz ist der Apotheker jedoch auf den Einsatz seiner Belegschaft. "Am Mittwoch sind auch Mitarbeiter zum Putzen und Aufräumen vorbeigekommen, die keinen Dienst hatten. Sehr viele haben mitgeholfen, die Geschäfte wieder flott zu machen. Darüber bin ich sehr dankbar" sagt Igor Kanevskiy, der mit einem Augenzwinkern den Blick bereits in die Zukunft richtet. "Jetzt steht erst einmal die Weihnachtsfeier an."