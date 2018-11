Villingen-Schwenningen "Ich begegne jedem Menschen mit Respekt"

Nach der Geburt ihrer ältesten Tochter 1987 nahm sie beim Turnverein Villingen an der Frauengymnastik teil – das war der Einstieg in ein weiteres ehrenamtliches Engagement als Übungsleiterin. Seit 28 Jahren gibt sie Kurse für den Turnverein, inzwischen auch für den Kneippverein, etliche Jahre war sie beim Turnverein zudem Abteilungsleiterin für Gymnastik, Turnen und Fitness.

Bei Abrahams Töchtern

Seit zehn Jahren ist Brunhilde Diel-Hourani im Organisationsteam bei "Abrahams Töchtern", einer von der Evangelischen Erwachsenenbildung ins Leben gerufenen Gruppe von christlichen, jüdischen und muslimischen Frauen mit dem Ziel des interreligiösen Austausches.

2013 waren sie und ihr Ehemann Gründungsmitglieder des "Al Salam-Vereins", einer religiösen Vereinigung für Muslime aller Nationalitäten mit inzwischen eigener Sprachschule für Arabisch und Gebetsräumen in der Schwenninger Oberdorfstraße. Der Fokus der Gemeinschaft, zu der inzwischen auch viele syrische Flüchtlinge gehören, liege zwar auf der eigenen, aber auch dem friedlichen Miteinander aller Religionen. "Wir haben im Grunde doch alle die gleichen Wertevorstellungen", findet Brunhilde Diel-Hourani. Ihre vielen Tätigkeiten zum Wohle der Gemeinschaft blieben nicht unbemerkt – so wurde ihr die Landesehrennadel für besondere Verdienste verliehen.

Was hat sie dazu gebracht, zum Islam überzutreten? Fasziniert habe sie an ihrem späteren Mann von Anfang an der von fünf Gebeten strukturierte Tagesablauf, sagt Brunhilde Diel-Hourani. Außerdem gebe es im Islam die direkte Beziehung zu Gott, ohne dass ein "Pfarrer" dazwischenstehe. Sie begann, sich mit dem Islam auseinanderzusetzen und las den Koran. Für Muslime ist er Gottes Wort, das dem Prophet Mohammed vom Engel Gabriel eingegeben wurde. In ihm kann man die Geschichten über Moses und andere Propheten, Ermahnungen und Verhaltensmaßregeln für ein gottgefälliges Leben finden.

Sie will das Kopftuch tragen

2011 unternahm die gesamte Familie Hourani eine Pilgerreise nach Mekka, danach traf man Brunhilde Diel-Hourani nur noch in langen Kleidern und mit Kopftuch an. Sie trage das nicht, weil sie müsse, sondern weil sie wolle, betont sie.

Die Religion des Islam sei für sie immer mehr in den Vordergrund gerückt, die Sorge, was die Menschen hier über sie denken, wurde unwichtig. Sie weiß, dass Christen das Rollenverhältnis von Mann und Frau im Islam kritisieren.

Arabisch kann sie lese

Dass ihr Mann nach außen und sie im Inneren das Oberhaupt der Familie ist, ist für sie jedoch völlig in Ordnung. "Wir leben eine gleichberechtigte Partnerschaft", sagt sie. Brunhilde Diel-Hourani liest täglich im Koran. Ihn auswendig zu kennen, ist Ziel eines jeden Moslems. Das Arabische kann sie inzwischen lesen und schreiben, "mit dem Sprechen tue ich mich allerdings immer noch schwer", gibt sie zu und lacht.

Trotz Kopftuch sei sie auch in Zeiten von Pegida und AfD noch nie von "Ungläubigen" angegangen worden. "Gläubige, egal welcher Religion, respektieren mich", sagt sie. Die Attentate im Namen des Islam verurteilt sie, schließlich enthält auch der Koran das Gebot "Du darfst nicht töten". Für Brunhilde Diel-Hourani liegt es auf der Hand: "Wenn wir ein friedvolles Miteinander hinbekommen würden, in dem jeder seine Religion leben darf, dann gäbe es keine Kriege mehr". Ihren Teil wolle sie dazu beitragen, sagt Brunhilde Diel-Hourani: "Ich begegne jedem Menschen mit Respekt und einem Lächeln, auch wenn er mir nicht wohlgesonnen ist".