VS-Schwenningen - Am Fasnetfreitag landete die Narrenzunft Schwenningen mit dem Bürgerball in der Bürkturnhalle zum fünften Mal in Folge einen Volltreffer. Live-Musik brachte die Stimmung zum Siedepunkt. Hunderte von Gästen aller Generationen feierten begeistert mit und hielten die Helfer vor und hinter den Theken auf Trab.