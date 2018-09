Villingen-Schwenningen Hundefreunde vom Öschle erneut erfolgreich

Am ersten Turniertag konnten die Schwenninger nur einen Podestplatz verbuchen. Simone Guhl belegte mit ihrer Sheltie-Hündin Yajou im Spiel den zweiten Platz. Dafür waren die Hundefreunde tags darauf erfolgreich. Im aufstiegsrelevanten A-Lauf erreichte Guhl bei den Beginnern im A0 mit ihrer Yara den ersten Platz, ebenso wie Birgit Bechmann mit ihrer Coco im A1 medium. Sie schaffte dadurch den Aufstieg in die Leistungsklasse A2.

Die bereits in der Leistungsklasse A2 startende Guhl erkämpfte sich mit ihrer Yajou auch den ersten Platz. Monika Pinchi erreichte mit ihrer Sophie im "large" den undankbaren vierten Platz. Am Nachmittag im Spiel siegte Guhl erneut mit Yajou vor Birgit Bechmann, die den zweiten Platz belegte. Trainerin Silvia Reilen hatte verletzungsbedingt kurzfristig ihre Hündin Ucca vom Start in der Königsklasse A3 abmelden müssen.

Turnier in Gottmadingen