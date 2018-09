Villingen-Schwenningen Humanoide Roboter sollen Gäste empfangen

Auf dem Dach des neuen Hotels soll eine kleine Sauna- und Fitnessanlage entstehen. 18 Mitarbeiter von insgesamt 25 werden eine Behinderung haben, erzählt Cornelia Kunkis-Becker. Ihr schwebt vor, dass auch E-Bikes im Hotel ausgeliehen werden können. Außerdem sollen für Bürger und Gäste Veranstaltungen wie zum Beispiel Yoga und Literatur angeboten werden.

"Wir haben uns von der Idee verabschiedet, dass der Verein das Hotel baut und suchen statt dessen einen Investor", erzählt Kunkis-Becker den neusten Stand. Im Moment führe der Verein Gespräche mit Interessenten. Das Grundstück, auf dem das Hotel stehen wird, gehört freilich dem Verein. Dieses soll an einen Investor vermietet werden, der das Hotel bauen und an die gemeinnützige Inklusions GmbH vermietet wird, "Die gemeinnützige GmbH hat lokale Akteure", stellt Kunkis-Becker klar.

Die Aktion Mensch und der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg haben Geld für ein externes Gutachten gegeben, in dem untersucht wurde, ob das Projekt gut und tragbar sei. Ergebnis. "Uns wurde bescheinigt, dass wir gut und tragbar sind." Darauf habe man eine neue Planung gemacht und sei nun auf der Suche nach einem Investor. Die Aktion Mensch und der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg wollen in den laufenden Betrieb investieren, allerdings müssten 20 Jahre Mietvertrag garantiert sein, so Kunkis-Becker. Im Betrieb könnten 400 000 Euro jährlich erwirtschaftet werden, Investitionen von 13 Millionen Euro wären notwendig. "Es ist wichtig, dass schwarze Zahlen erwirtschaftet werden." Der Betrieb sei aber ein soziales Projekt.

Früher gab es Hotelpagen und anderes Personal. Im Zeitalter von Industrie 4.0 sollen humaniode Roboter diese und andere Aufgaben im Parasolhotel übernahmen. Begeistert zeigt Cornelia Kunkis-Becker auf dem Bildschirm die neuesten Ausgaben dieser Go-Robots. Pepper, ein Wesen wie aus einem Science-Fiction-Film mit Kulleraugen und nettem Gesichtsausdruck zum Beispiel. So etwas könnte sie sich im Parasol-Hotel vorstellen. Das Bild wechselt. Es erscheint ein beinahe unheimliches Wesen, menschenähnlich und doch kein Mensch: Robot Citizen Sophia. "Die Leute erschrecken, wenn sie das sehen", sagt Kunkis-Becker. An einen Einsatz von Sophia im Hotel denke man nicht, statt dessen an "care robots". Beispielsweise, wenn fünf bis zehn Leute gleichzeitig an der Rezeption stehen und jemand nur eine triviale Frage beantwortet haben wolle.

Hochschule mit im Boot

Die digitale und technologische Ausstattung soll in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen und dem Forschungszentrum Informatik Karlsruhe erarbeitet werden. Der Studiengang Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen wird das Projekt begleiten. Mit im Boot ist auch die Charité. Mit ihr zusammen soll im September nächsten Jahres eine Veranstaltung zugunsten des Hotels stattfinden.

Mit der künftigen ÖPNV-Anbindung sind die Initiatoren des Parasol-Hotels zufrieden: "Die ist sehr gut für die Gäste."