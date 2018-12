Villingen-Schwenningen Holzbaupreis ist das i-Tüpfelchen

VS-Villingen. Es ist ein dreigeschossiger Wohnungsbau in konsequenter Holzbauweise, den die Jury des diesjährigen Holzbaupreises Baden-Württemberg überzeugt hatte. "Ein reiner Holzrahmenbau in Außenwand, Dach und ­Decke, der dabei bis ins Detail seriös und hochwertig entwickelt ist", heißt es von auserwählten Experten in dem Gremium zu dem Projekt, das von der Architektin und Bauherrin Maria Kollmann geplant und von der Villinger Holzbaufirma Ettwein umgesetzt wurde. "Darauf sind wir natürlich sehr stolz", berichtet Steffen Ettwein (36), der gemeinsam mit seinem Vater Werner (63) die Geschäftsführung des Betriebs inne hat. Denn aus Sicht der Ettweins sei das Haus in Konstanz ein "weiterer Beleg dafür, dass auch größere Objekte wie Stadthäuser wunderbar in Holzbauweise erstellt werden können".

Trotzdem sieht man solche Gebäude ausgerechnet in unserer holzreichen Region nur selten, warum? Werner Ettwein: "Es herrscht in der Bevölkerung oft noch eine eher konservative Denkweise – der Winter ist hart, das Haus muss sicher sein. Das traut man dem Rohstoff Holz wohl nicht so zu." Das findet nicht nur er, sondern ebenso sein Sohn paradox – so gäbe es ja gerade mit dem traditionellen und Jahrhunderte alten Schwarzwaldhäusern genügend Beispiele, die das Gegenteil beweisen. "Es gibt eben viele Vorurteile", so Steffen Ettwein. Dabei hätte man in einem Holzhaus – wenn Dach und Fassade dicht sowie der Keller trocken seien – über Generationen etwas von dem Haus. Denn: "Holz hat keine Halbwertszeit."

Vorteile würden sich darüber hinaus bei der schlankeren Wärmedämmung, der Flexibilität und Schnelligkeit beim Bau und dem besseren Brandschutz gegenüber Stahlbauten ergeben, was vor allem Industriegebäude tangiert. Von den weichen Faktoren aus Sicht der Ettweins ganz zu schweigen: "Es ist ja irgendwie auch gemütlich, ruhiger und heimeliger."