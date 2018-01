Eingerahmt von Schornsteinfegern feiern Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, Thomas Conrady, IHK-Präsident, Festredner Michael Hüther, Kammerpräsident Gotthard Reiner und Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, den Jahresauftakt in der Stadthalle Singen. Rund 1000 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Handwerkskammer Konstanz und IHK Hochrhein-Bodensee in Singen. Um die Herausforderungen der Digitalisierung und die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands ging es schwerpunktmäßig beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammern. Die Gäste erlebten in Singen einen Abend, der Mut machte – nicht zuletzt dank der Einblicke und Analysen des Festredners, Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Schon die Kammerpräsidenten Gotthard Reiner und Thomas Conrady thematisierten in ihren Ansprachen das hohe Tempo der Digitalisierung. Hüther warnte vor Abschottung durch soziale Medien. Die Digitalisierung habe aus seiner Sicht noch keine Effekte auf die Volkswirtschaft. Bedrohlich könnte die Digitalisierung aus seiner Sicht im Hinblick auf die sozialen Medien werden. Foto: Oliver Hanser