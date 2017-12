Villingen-Schwenningen Hoffnungsanker in aufgewühlten Zeiten

VS-Schwenningen. Volles Programm heißt es in diesem Jahr bei den Gottesdiensten in den Schwenninger Gemeinden, schließlich fällt Heiligabend auf den vierten Advent. "Wir versuchen die Feiern so zu gestalten, dass sie uns aus dem Alltäglichen herausholen, aber trotzdem die Botschaft Gottes in den Alltag hineinstrahlt", erklärt Pfarrer Michael Schuhmacher von der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar.

Für seine Weihnachtspredigt seien im Vorhinein viele Themen aufgeflammt, besonders die weltpolitische Lage gehe ihm sehr nahe, meint Schuhmacher. Allen voran führt er die derzeitige Situation in Israel an – jenes Land, das die Seelsorgeeinheit im März besucht hat.

Wichtig zudem für seine Weihnachtsbotschaft: Er habe in den vergangenen Wochen festgestellt, dass viele Menschen den Weg zur Beichte oder zu Gesprächen gesucht hätten. "Auf vielen lastet der Harmoniedruck von Weihnachten, dem sie gar nicht standhalten können, weil sie mit Sorgen konfrontiert sind", sagt der Pfarrer. Und Weihnachten sei eben nicht die heile Welt und Harmonie, die mitunter in der Werbung vorgegaukelt wird, sondern pure Realität: Jesus sei in armen Verhältnissen auf die Welt gekommen. "Viele Familien kämpfen auch heute ums Überleben", so Schuhmacher, der aus eigenen Erfahrungen in den zu betreuenden Familienzentren berichtet. "Ich bin mit dir, mitten im Leben", so laute Gottes Antwort, "er begegnet dir auf Augenhöhe", ergänzt Schuhmacher und mahnt an: "Wir dürfen uns nicht vor den Karren der Werbung spannen lassen."