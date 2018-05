Villingen-Schwenningen Hoffen auf Spatenstich im Frühjahr

Das alte Gerätehaus in der Ortsmitte ist ohne Zweifel gemütlich, als Basis einer modernen Wehr aber seit Jahren völlig unzureichend. Um so mehr hoffen die Weilersbacher Kameraden, 2020 in das neue Gerätehaus am Ortseingang neben den Tennisplätzen einziehen zu können. "Wir setzen auf den Spatenstich im kommenden Frühjahr", sagte Abteilungskommandant Roland Schuler. Bis zum Herbst dürfte die Außenhülle stehen, damit über den Winter der Innenausbau erfolgen kann. Für 2020 ist der Umzug aus den beengten Verhältnissen in die neue Basis geplant.

Sven Nickolmann als Leiter der Helfer-vor-Ort-Gruppe berichtete, dass die Zahl der Einsätze weiter steigend ist. "Dieses Jahr hatten wir bereits 20 Hilferufe, also jede Woche einen", informierte Nickolmann. Die derzeit fünf Helfer starke Gruppe sucht weiterhin neue Mitstreiter, die sich entsprechend ausbilden lassen wollen, um bei Notfällen im Ort schnell eingreifen zu können. Neben der Präsentation und Information kam natürlich die direkte Werbung nicht zu kurz – und was könnte Kinder besser für die Feuerwehr begeistern als eine Fahrt im großen Feuerwehrauto.

Musikalisch wurden die Gäste durch den Musikverein, kulinarisch durch die Feuerwehr selber verwöhnt.