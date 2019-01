Villingen-Schwenningen Hörgenuss mit Hindernissen

VS-Villingen. Jazz-Liebhaber Michel, der seit seiner Jugendzeit für das Album "Me, Myself And I" seines Jazz-Idols Niel Youart schwärmt, findet diese LP nach Jahren vergeblichen Suchens zufällig auf einem Flohmarkt. Überglücklich eilt er nach Hause, um sie sofort zu hören. Er verlangt nicht viel: bloß "eine Stunde Ruhe"!

Doch irgendwie scheint sich die ganze Welt gegen ihn verschworenen zu haben. Niemand gönnt Musikliebhaber Michel auch nur einen Moment: weder seine Frau noch ihre beste Freundin, die gleichzeitig Michels Geliebte ist. Und auch sein Sohn, sein Nachbar und ein Klempner hindern ihn am Hörgenuss. Dann folgt natürlich Katastrophe auf Katastrophe, eine desaströser als die andere. Eheliche, uneheliche, freundschaftliche, väterliche und nachbarliche Beziehungen gehen zu Bruch und dank des Klempnerpfuschs wird auch noch die Wohnung geflutet. Nach Lügen, Ablenkungsmanövern und Manipulationen könnte Michel eigentlich seine heißgeliebte Platte hören – wenn, ja wenn...

In der spritzigen Komödie aus Frankreich, 2014 mit Christian Clavier in der Hauptrolle verfilmt, dreht Autor Florian Zeller kräftig an der Chaos-Schraube. Im Theater sind in den Hauptrollen Timothy Peach, Nicola Tiggeler, Alexa Wiegandt, und Reinhard Froboess zu sehen.